Макаревич* обрубил все концы с Россией ради Израиля

Певец Андрей Макаревич* избавился от последней недвижимости в России.Как передаёт телеграм-канал SHOT, Макаревич* избавился от последней недвижимости в России, таким образом обрубив все концы в нашей стране ради своей новой родины - Израиля.
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