Назван вирус, способный вызвать новую пандемию

Учёные высказали предположения, какой вирус может вызвать новую пандемию в ближайшем будущем.57% опрошенных учёных – участников нового международного исследования наиболее вероятной причиной глобальной вспышки смертельного инфекционного заболевания называют штамм вируса гриппа.
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