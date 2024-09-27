До конца 2024 года: какие перемены в ОСАГО ждут автомобилистов России Ирэн ОрлонскаяРоссийское правительство подготовило и внесло в Государственную думу законопроект, который предлагает продлить действие полисов ОСАГО в Беларуси с 1 октября.
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