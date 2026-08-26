Безлактозные молочные продукты становятся все более востребованными. Так, согласно исследованию агрохолдинга «Руслакто», нижегородцы стали значительно чаще покупать безлактозные молоко и йогурты – на 9% по сравнению с февралем 2025 года, а число людей, впервые попробовавших такие продукты, увеличилось на 4%, по сравнению с прошлым годом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии