Безлактозные молочные продукты становятся все более востребованными. Так, согласно исследованию агрохолдинга «Руслакто», нижегородцы стали значительно чаще покупать безлактозные молоко и йогурты – на 9% по сравнению с февралем 2025 года, а число людей, впервые попробовавших такие продукты, увеличилось на 4%, по сравнению с прошлым годом.