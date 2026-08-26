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Нижегородская правда

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Безлактозные молочные продукты становятся все более востребованными

Безлактозные молочные продукты становятся все более востребованными

Безлактозные молочные продукты становятся все более востребованными. Так, согласно исследованию агрохолдинга «Руслакто», нижегородцы стали значительно чаще покупать безлактозные молоко и йогурты – на 9% по сравнению с февралем 2025 года, а число людей, впервые попробовавших такие продукты, увеличилось на 4%, по сравнению с прошлым годом.

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