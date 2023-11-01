Провожаем теплую осень: что в России отмечают 1 ноября

В народе 1 ноября отмечали Иванов день или Проводы осени. Хотя ноябрь еще осенний месяц, в средней полосе России уже начинается настоящая зима: короткие дни, длинные ночи, утренние морозы, а кое-где уже и сугробы.
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