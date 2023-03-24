Военное обозрение

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Евгений Пригожин: Командование ВСУ создало в районе Бахмута группировку численностью 80 тысяч человек

Евгений Пригожин: Командование ВСУ создало в районе Бахмута группировку численностью 80 тысяч человек

Командование ВСУ готовит контрнаступление на Донецком направлении, на сегодняшний день в районе Бахмута ВСУ сосредоточили группировку численностью до 80 тысяч человек.

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