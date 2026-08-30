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Царьград

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Министр транспорта Кипра сообщил о трёхдневном трауре после крушения

Министр транспорта Кипра сообщил о трёхдневном трауре после крушения

Власти Турецкой Республики Северного Кипра объявили трехдневный траур с 31 августа из-за крушения парома у Гирне, унесшего жизни восьми человек.

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