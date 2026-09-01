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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Моне Чиба снялась с Kinoshita Group Cup

Двукратный призер чемпионатов мира  Моне Чиба  снялась с турнира Kinoshita Group Cup, который пройдет в Токио с 4 по 6 сентября.

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