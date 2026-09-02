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Царьград

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Григоренко заявил о снижении ущерба от онлайн-мошенничества на 21%

Григоренко заявил о снижении ущерба от онлайн-мошенничества на 21%

Вице-премьер Дмитрий Григоренко сообщил, что ущерб от интернет-мошенничества за первые семь месяцев 2026 года сократился на 21% по сравнению с прошлым годом.

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