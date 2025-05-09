В параде Победы принимает участие более 11,5 тысячи военнослужащих, 1500 из которых – участники специальной военной операции Крым 24 | @tvcrimea24 тест тест.
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В параде Победы принимает участие более 11,5 тысячи военнослужащих, 1500 из которых – участники специальной военной операции Крым 24 | @tvcrimea24 тест тест.