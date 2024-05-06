Что случилось ночью, 6 мая 2024 года

МВД РФ внесло в свою базу разыскиваемых лиц бывшего премьер-министра Владимира Гройсмана, некоторых бывших членов правительства Украины и бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова.
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