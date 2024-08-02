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Военный эксперт Юрьев: ВДВ с момента их образования стали элитными войсками

Военный эксперт Юрьев: ВДВ с момента их образования стали элитными войсками

День Воздушно-десантных войск ежегодно отмечают 2 августа. Среди их задач — охват противника по воздуху, захват и уничтожение наземных элементов высокоточного оружия, срыв выдвижения и развертывания резервов.

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