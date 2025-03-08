31 очко Джа Морэнта помогло «Мемфису» обыграть «Даллас»

За 35 минут на площадке Джа набрал 31 очко (13 из 29 с игры, 1 из 5 из-за дуги), 4 подбора и 8 передач Защитник Десмонд Бэйн установил новый рекорд карьеры по подборам – 16, а также добавил 27 очков (11 из 24 с игры, 2 из 6 из-за дуги) и 4 передачи.
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