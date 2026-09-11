Лебедев сравнил свадьбу Shaman'а и Пугачевой

Дизайнер Артемий Лебедев сравнил ажиотаж вокруг свадьбы певца SHAMAN (Ярослава Дронова) и главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной с женитьбой Филиппа Киркорова и Аллы Пугачевой.
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