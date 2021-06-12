Артисты искренне считают народ нищим быдлом?

Элина МорозоваАртисты искренне считают народ нищим быдлом? Ингвар Коротков Ну а почему нет? Мой приятель как-то рассказывал, что он летел на Мальдивы.Вернуться к статье54НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьГусЕнаОт ущербности своей. И чего " загнался" приятель?ГусЕнаУ нас Румын Киря одет в обноски Леди Гаги и ниче;))Елена МамоноваБузовой 500 тысяч заплатили,а актёрам по 40 тысяч,вот и не захотят актеры за эти деньги на сцену выходить и сейчас многие богатые люди перестали покупать дорогие вещи и часто одеты в масмартирина Северова северова (гуляева)Так МЫ САМИ им платим ! Ходим на концерты , покупаем билеты за баснословные деньги , участвуем в рейтингах низкопробных безголосых певцов-карикатур ! Может пора перестать это делать ? Я давно не хожу к теяньтер . Давно. Смотреть противно на кривлянье.Александр СеменовМне думается, что не стоит в подобном ключе говорить о всех актерах. Они тоже разные и десятки тысяч их не на главных ролях в регионах и в заштатных городках, бесконечно любя свою профессию и своего зрителя , всю свою жизнь служат в театре, десятилетиями выходя на сцену, произносят "Кушать подано", в душе играя короля Лира... Мы же говорим о тех, кто не справился, кто не вынес испытание "медными трубами", и в своем самолюбовании, забыл, что своему мимолетному звездному восхождению он обязан "доброму зрителю в девятом ряду". И мы, по ту сторону "рампы" смотрим с недоумением и грустью на этих зазвездившихся "кумиров" и понимаем, насколько эти лицедеи далеки от нас, от понимания искренней доброты, от человеколюбия, и насколько они ничтожны, прячущиеся за своими регалиями, наградами, рейтингом и популярностью....Комментировать
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