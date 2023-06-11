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Рогов: ВСУ обстреляли Токмак из РСЗО "Град"

Рогов: ВСУ обстреляли Токмак из РСЗО "Град"

Центр города Токмак в Запорожской области был обстрелян вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

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