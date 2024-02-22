Сироты на марше: поможет ли смерть Навального* перезагрузить антироссийскую «оппозицию»

Не секрет, что на днях произошло одно маленькое информационно-технологическое чудо: при помощи нехитрых манипуляций, за счёт смерти одного реального человека удалось гальванизировать и поднять на какое-то время целое кладбище политических трупов.
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