NYT: Киев запросил у Вашингтона разведданные о месте расположения военных объектов в РФ

Издание The New York Times сообщает в своей публикации о том, что Украина запрашивает у администрации американского президента Джо Байдена предоставления новых разведданных о положении стратегических военных объектов в российском тылу.
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