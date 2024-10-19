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Царьград

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Посольство России на Кубе призвало русских сохранять спокойствие

Посольство России на Кубе призвало русских сохранять спокойствие

В стране ограничена подача электричества.Русское посольство обратилось к гражданам России в своем телеграм-канале с просьбой сохранять спокойствие в условиях энергетического кризиса на острове.

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