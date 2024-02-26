Циничный расчет: конфликт на Украине – выгодная сделка для Запада

ЛЛ

Леонид Ла Рошель

Если обобщить в двух словах - любая война, включая конфликт вна усраине, очень выгодна Западу и особенно США, если война идёт не на территории США. Ну, не всем жителям Запада и США, далеко не всем... а тем кто к ВПК присосался...