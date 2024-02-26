Несекретные мат...
Нет ничего тайногоОбзорно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Несекретные материалы

14 294 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Пульхерия Djem
    Потому  что он не пиндос, а простой американский бой, а их большинство. Молодец, парень, правильный выбор.Сила в правде!Американский добр...
  • Надежда
    Если бы этот рыжий нечесанный клоун знал, с какой бы радостью мы уничтожили самого хохлатого джонсонюка, из-за которо...Борис Джонсон зая...
  • Сергей Ручкин
    Есть между мелкобританией и лягушатниками, под Ламаншем замечательная цель...Борис Джонсон зая...

Циничный расчет: конфликт на Украине – выгодная сделка для Запада

Циничный расчет: конфликт на Украине – выгодная сделка для Запада

Конфликт на Украине традиционно обсуждают в резко моралистическом ключе и тоне. Но то, как об украинской войне говорят ее самые восторженные западные сторонники, может быть удивительно циничным в отношении связанной с ней человеческой трагедии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Если обобщить в двух словах - любая война, включая конфликт вна усраине, очень выгодна Западу и особенно США, если война идёт не на территории США. Ну, не всем жителям Запада и США, далеко не всем... а тем кто к ВПК присосался...
Ответить
11 час.

Картина дня

наверх