Переход молдавской ГРЭС с газа на уголь прошел в штатном режиме

Переход государственной районной электростанции (ГРЭС) в Молдавии с газа на уголь прошел в штатном режиме, сообщил министр экономического развития непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Сергей Оболоник на заседании оперштаба, трансляцию которого вел YouTube-канал пресс-службы президента.