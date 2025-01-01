Переход молдавской ГРЭС с газа на уголь прошел в штатном режиме

Переход государственной районной электростанции (ГРЭС) в Молдавии с газа на уголь прошел в штатном режиме, сообщил министр экономического развития непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Сергей Оболоник на заседании оперштаба, трансляцию которого вел YouTube-канал пресс-службы президента.
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