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Зеленскому указали на сигнал от Европарламента

Зеленскому указали на сигнал от Европарламента

Европарламент (ЕП), раскритиковав решение президента Украины Владимира Зеленского о присвоении одному из подразделений вооруженных сил страны имени «героев УПА» (Украинская повстанческая армия; признана экстремистской и запрещена в России), послал ему сигнал.

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