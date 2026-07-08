Зеленскому указали на сигнал от Европарламента

Европарламент (ЕП), раскритиковав решение президента Украины Владимира Зеленского о присвоении одному из подразделений вооруженных сил страны имени «героев УПА» (Украинская повстанческая армия; признана экстремистской и запрещена в России), послал ему сигнал.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии