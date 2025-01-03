В Киеве и двух украинских областях объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
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