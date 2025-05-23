Гузеева покинула Россию после поражения в суде

Популярная российская артистка Лариса Гузеева уехала из России и отправилась в Иерусалим. В социальных сетях она выложила видеозапись прогулки по святому городу, отметив, что прибыла туда специально по случаю важного праздника.
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