Когда из семейного гнезда уходит спутник жизни, с которым бок о бок прожито больше трёх десятилетий, дом не становится сразу безжизненным.
Спустя 35 лет брака муж подал на развод, сославшись на усталость от контроля, но через два месяца объявился снова, чтобы заявить права на квартиру.
Комментарии
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ВераВерная
То, что у Елены были средства чтобы выкупить долю Сергея в квартире, это большой плюс, конечно. И то, что эта история благополучно закончилась для отца её невестки Марины - тоже хорошо. А вот то, что из-за размолвки с сыном Елена внуков уже год не видела - это плохо. Но она отстояла свою позицию, не позволила использовать себя в угоду родне, и защитила своего питомца Макса, который уже стал ей очень дорог. Так что в общем и целом я на стороне Елены, она правильно всё сделала, ну а с сыном всё образуется, они помирятся.
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4 н.
Азохен вей товарищи бояре
Не хочет брать ответственность! Не хочет вкладываться! Не настоящий! Должен! Не мужЫг! Арбузер! МужЫг должен! Рэд флаг! Чужих детей не бывает! ...😂
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4 н.
мария тинус
СЫночка с невесткой могут сколь угодно обижаться, блокировать номер (по которому она и НЕ собирается звонить), и бла-бла-бла... А виноваты именно они. Почему? Потому что нефиг приходить в материнскую квартиру (не общую, заметьте, а именно материнскую) и чего-то требовать. С какого перепоя героиня обязана была типа помочь вылечить свата (отца невестки)? Этот чувак с ней поддерживал близкие отношения? Может быть, хоть раз в жизни после свадьбы Алексея с Мариной помог сватье? Ну, чтоб можно было заявить, мол,"долг платежом красен"? Нет? Тогда и валите из ЧУЖОГО жилья на хрен. Обиженки хреновы.
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4 н.
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