Спустя 35 лет брака муж подал на развод, сославшись на усталость от контроля, но через два месяца объявился снова, чтобы заявить права на квартиру.

ВераВерная

То, что у Елены были средства чтобы выкупить долю Сергея в квартире, это большой плюс, конечно. И то, что эта история благополучно закончилась для отца её невестки Марины - тоже хорошо. А вот то, что из-за размолвки с сыном Елена внуков уже год не видела - это плохо. Но она отстояла свою позицию, не позволила использовать себя в угоду родне, и защитила своего питомца Макса, который уже стал ей очень дорог. Так что в общем и целом я на стороне Елены, она правильно всё сделала, ну а с сыном всё образуется, они помирятся.