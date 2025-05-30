«Давно такого не было»: местные паблики пишут о нескольких волнах воздушных атак на объекты в Харькове и окрестностях

Тем временем к северу от Сум батальон 41-й бригады в результате удара лишился заместителя командира, ответственного за вооружение.
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