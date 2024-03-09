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Суперноутбук по суперцене? В Китае стартовали продажи Mechrevo 16 Super 2024: Core i9-14900HX, GeForce RTX 4080 Laptop, 64 ГБ ОЗУ и 2 ТБ SSD за 2280 долларов

Суперноутбук по суперцене? В Китае стартовали продажи Mechrevo 16 Super 2024: Core i9-14900HX, GeForce RTX 4080 Laptop, 64 ГБ ОЗУ и 2 ТБ SSD за 2280 долларов

Как сообщает ITHome, в Китае в продажу поступил игровой ноутбук Mechrevo 16 Super 2024. В оснащении устройства топовый 24-ядерный процессор Intel Core i9-14900HX, GeForce RTX 4080 Laptop и 16-дюймовый экран с разрешением 2,5К и кадровой частотой 240 Гц.

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