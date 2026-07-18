Авианосец «Фуцзянь»: свой путь к совершенству Китайцы продолжают не то чтобы удивлять, нет, уже не удивляешься, а принимаешь как должное: соседи готовы наизнанку выверну.
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Авианосец «Фуцзянь»: свой путь к совершенству Китайцы продолжают не то чтобы удивлять, нет, уже не удивляешься, а принимаешь как должное: соседи готовы наизнанку выверну.
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