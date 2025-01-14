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Магнитные бури 2025: как корональная дыра на Солнце грозит нам новым испытанием

Магнитные бури 2025: как корональная дыра на Солнце грозит нам новым испытанием

Магнитные бури 2025: как корональная дыра на Солнце грозит нам новым испытанием Ирина Валькова2025 год начался с сенсационных новостей из мира космоса: на поверхности Солнца появилась гигантская корональная дыра, занимающая четверть звезды.

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