«Краснодар» Галицкого расстался с легионером, Зидан отказался от щедрого предложения арабов. Трансферы и слухи дня

Утренний дайджест.Что в России«Краснодар» продал Кайо в «Ботафого»Степан Ноздрев/ТАССГлавный скаут «Ботафого» Алессандро Брито в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро сообщил, что в ближайшее время в бразильский клуб перейдет защитник «Краснодара» Кайо«Кайо переходит в наш клуб.