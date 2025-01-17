Блинкен: у команды Трампа есть все шансы помочь Киеву достичь мирного соглашения

Новая администрация США во главе с Дональдом Трампом имеет необходимые предпосылки помочь Киеву достичь хорошего соглашения по завершению конфликта и установлению долгосрочного мира, поскольку Джо Байдену удалось сорвать планы Москвы "стереть Украину с карты".
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