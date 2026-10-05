Ларионов: знаю нового главу IIHF много лет, с ним у России больше шансов вернуться

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Ларионов оценил назначение немца Франца Райндля на пост президента Международной федерации хоккея (IIHF).
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