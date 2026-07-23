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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Дождливая жара и жаркие дожди. Какая погода будет в августе на Алтае

Дождливая жара и жаркие дожди. Какая погода будет в августе на Алтае

Прогноз для последнего месяца лета не самый удивительный: будет и солнечно, и пасмурно. Почти осень Август порадует жителей Алтайского края разнообразной погодой — будет и пасмурно, и дождливо, и облачно, и солнечно.

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