Дождливая жара и жаркие дожди. Какая погода будет в августе на Алтае

Прогноз для последнего месяца лета не самый удивительный: будет и солнечно, и пасмурно. Почти осень Август порадует жителей Алтайского края разнообразной погодой — будет и пасмурно, и дождливо, и облачно, и солнечно.
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