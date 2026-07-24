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EU Is Launching A Mission To Board Russian Shadow Fleet Tankers In The Indian Ocean

EU Is Launching A Mission To Board Russian Shadow Fleet Tankers In The Indian Ocean

EU Is Launching A Mission To Board Russian Shadow Fleet Tankers In The Indian Ocean The European Union has authorized its naval mission in the Indian Ocean (apparently there is one) to stop and board Russian shadow fleet tankers suspected of operating under false flags, the bloc announced on Wednesday.

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