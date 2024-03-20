Спасатель Шеремет поделилась лайфхаками по спасению человека из воды на льду

Если вы увидели, что кто-то пострадал на льду и провалился в воду, в первую очередь, необходимо вызвать спасателей, набрав по телефону номер 112, а уже потом предпринимать самостоятельные попытки по спасению пострадавшего.
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