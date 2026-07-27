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Корабли догорают — «одэсьци» доедают друг друга

Корабли догорают — «одэсьци» доедают друг друга

Пока на рейдах догорают и тонут сухогрузы, из портов Большой Одессы уходят последние иностранные компании, с карт стираются последние одесские дворики, а на сессии горсовета не приходят последние не сбежавшие депутаты… эсэмэмщики и прочие паразиты с картонками продолжают стоять непонятно за что, а мовнюки бороться с русским языком.

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