Корабли догорают — «одэсьци» доедают друг друга

Пока на рейдах догорают и тонут сухогрузы, из портов Большой Одессы уходят последние иностранные компании, с карт стираются последние одесские дворики, а на сессии горсовета не приходят последние не сбежавшие депутаты… эсэмэмщики и прочие паразиты с картонками продолжают стоять непонятно за что, а мовнюки бороться с русским языком.