Трамп и решение по российскому дизелю активизировали хор несогласных

Проявляет себя хор несогласных. Не согласных с заключённой между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным сделкой о временном снятии санкций в отношении российского дизельного топлива.
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