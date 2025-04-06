Культурный мост: Таиланд и Россия укрепляют отношения через музыку

Вы слышали хоть раз, как звуки скрипки и виолончели переплетаются с ароматом жасмина? Как классические мелодии, точно как тайский шелк, переливающийся на солнце, мерцают оттенками аранжировки: то нежными, как лепестки лотоса, то страстными, как всполохи ночного Бангкока? Прочувствовать все это уникальная возможность была у тех, кто посетил первые гастроли в России Бангкокского Королевского симфонического оркестра, одного из ведущих академических коллективов Азии.