Пятый канал
ГлавнаяНОВОСТИЛОНГРИДЫЛАЙФХАКИИНТЕРВЬЮПРО ИГРЫ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пятый канал

31 716 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Шишинов
    Я думал только проебалты тормознутые. Неужели наконец-то до властей Ирана дошло, что только наличие ядерного оружия с...В Иране предложил...
  • Невидимка Невидимка
    А вы в такое не простое время разваливаете страну. Ставите Россию на край пропасти и уничтожения.Валентина Матвиен...
  • Лидия Санникова
    Это было непонятно только Путину. Мало лапши вешали?Договор нарушен: ...

Культурный мост: Таиланд и Россия укрепляют отношения через музыку

Культурный мост: Таиланд и Россия укрепляют отношения через музыку

Вы слышали хоть раз, как звуки скрипки и виолончели переплетаются с ароматом жасмина? Как классические мелодии, точно как тайский шелк, переливающийся на солнце, мерцают оттенками аранжировки: то нежными, как лепестки лотоса, то страстными, как всполохи ночного Бангкока? Прочувствовать все это уникальная возможность была у тех, кто посетил первые гастроли в России Бангкокского Королевского симфонического оркестра, одного из ведущих академических коллективов Азии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх