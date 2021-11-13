На Украине представили новейшую военную разработку: пулемет Максим с автоматическим наведением
В чем Украина сильна? В выдумке! Наверное, поэтому в Незалежной популярна поговорка, что, мол, «Дурень думкою радіє, нею він і багатіє».
Комментарии
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А хиба нэ бачу тачанкы с четырьмя луазьями? Якщо тачанкы нэма - це непорядок... И это, - пора железную дорогу под откос переворачивать, воловьими упряжками. Как писатель Гайдар описывал. А то оккупанты войдуть - и по железным дорогам прям в хохлостолыцю, во Львiв въехають. Кто сказал "Киев"? Киев - мать городов РУССКИХ.
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