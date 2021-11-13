На Украине представили новейшую военную разработку: пулемет Максим с автоматическим наведением

Виктор Луговой

А хиба нэ бачу тачанкы с четырьмя луазьями? Якщо тачанкы нэма - це непорядок... И это, - пора железную дорогу под откос переворачивать, воловьими упряжками. Как писатель Гайдар описывал. А то оккупанты войдуть - и по железным дорогам прям в хохлостолыцю, во Львiв въехають. Кто сказал "Киев"? Киев - мать городов РУССКИХ.