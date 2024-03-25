Комплексное развитие территории: для одних — благо, для других — обман

Петрозаводчане рассказали, с какими проблемами столкнулись при расселении аварийных домов Текст и фото: Антонина Кябелева 25 марта на планерном заседании в петрозаводской администрации председатель комитета градостроительства и землепользования Наталья Тенчурина рассказала о том, как идет ….