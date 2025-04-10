Три улицы в Рязани остались без холодной воды 10 апреля

Отключение связано с ремонтом на водопроводе. Ресурса не будет до 17:00 на следующих улицах: Сельских Строителей в домах №№ 1, 2а (МБДОУ Детский сад №135), 3 корпус 1, 3 корпус 4, 3 корпус 5, 4 корпус 2; Михайловское шоссе в домах №№234 корпус 1 , 236а, 236б, 240 корпус 1, 250 корпус 1, 250 корпус 2, с д.