Представлен достойный конкурент популярного Voyah Free от известного бренда

BAIC Arcfox Alpha T7 наконец-то показали без камуфляжа. Китайцы выкатили официальные фотографии нового кроссовера, который готовится занять нишу сравнительно доступных машин – заявленный ценник не превышает 200 тысяч юаней.
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