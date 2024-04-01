Удивил: стало известно об изменениях в состоянии здоровья Карла III

Король совершил первое официальное появление на публике с начала болезни. Карл в первый раз с начала болезни появился на официальном мероприятии LEGION-MEDIAФанаты королевского семейства были обрадованы и удивлены тем, что вчера Карл смог присутствовать на торжественной Пасхальной службе в Виндзоре.