На переговорах в Осло представители США намерены уговорить главу киевского режима Владимира Зеленского вывести ВСУ из Донбасса.
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Ну, теперь уже не только из Донбасса, а и из Запорожской и Херсонской областей. А ещё бы из Одесской и Николаевской.