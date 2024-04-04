Сотрудники американского ЦРУ присутствуют на Украине и руководят противостоянием Киева с Москвой. Такое заявление в беседе с журналистом Такером Карлсоном сделала член конгресса Соединенных Штатов Марджори Тейлор Грин.
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