Мадлен вырвалась из дворца — но цена оказалась выше, чем она думала. Теперь она знает: за исчезновениями стоит не случайность, а целая система, и даже те, кого она считала покровителями, могут быть её частью.
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