Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Артиллерия ЗВО уничтожила опорный пункт и БМП противника на Купянском направлении

Артиллерия ЗВО уничтожила опорный пункт и БМП противника на Купянском направлении

Бойцы группировки войск «Запад» при поддержке артиллерии, в частности батареи самоходных гаубиц «Мста-С», разгромили опорный пункт противника и уничтожили его боевые машины пехоты на Купянском направлении.

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