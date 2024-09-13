В Калуге начался долгожданный ремонт склона у музея космонавтики

В Калуге стартовали долгожданные работы по восстановлению склона у ГМИК им. К. Э. Циолковского. Как сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша, новый проект разработала одна из лучших компаний России.
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