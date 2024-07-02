Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Третьего не дано: Олигархи России встали за СВО. Запад осознал - крупный бизнес выбрал сторону Кремля

Третьего не дано: Олигархи России встали за СВО. Запад осознал - крупный бизнес выбрал сторону Кремля

Фото: Коллаж ИА Новороссия Сегодня 99K прочитали Элиты в России начали готовиться к войне с НАТО, говорят на Западе.

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Комментарии
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андрей александров
Олигархи после войны получат все природные ресурсы.Один уголь Донецка что стоит. Для металлургии самое то.
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17 час.
Misha Glusch
так это, они бункеры роют что-ли?
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17 час.
ВТ
Василий Топчий
Так у них всё в офшорах, за рубежом. Они боятся. Статья, заказная.
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16 час.

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