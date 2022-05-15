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Гвардиола хочет, чтобы «Ман Сити» подписал левого защитника и опорника после трансфера Холанда

Пеп Гвардиола хочет, чтобы «Манчестер Сити» усилил состав летом. После трансфера Эрлинга Холанда из дортмундской «Боруссии» тренер хочет видеть в команде левого защитника и опорного полузащитника, который заменит Фернандиньо.

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